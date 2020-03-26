為防止國內爆發大規模群聚感染，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，即日起室內100人以上、室外500人以上的集會活動均須停辦，包含電影院、夜店、酒店等商業活動預料將受影響。指揮官陳時中說，電影院建議將人數控制在百人內。

電影院賣票 請控制百人內

陳時中解釋，在此時宣布停辦大型集會活動，是希望民眾能逐漸習慣這樣的生活，目前各項活動都還是較為軟性的限制，若未來中央提出較為剛性的限制時，社會就能有所準備。

副指揮官陳宗彥進一步說明，除室內100人以上、室外500人以上的活動停辦外，原定近日將舉辦的運動賽事，如全運會、身障運動會都已延期，中華職棒則因訂有觀眾人數限制，防疫措施完善，經評估後還是可以續辦。

電影院部分，指揮中心表示業者多已配合政策超前部署，祭出門禁檢測、梅花座等自主管理措施；陳時中則認為，電影院採取梅花座後每場要破百人也不容易，但還是建議業者將人數控制在百人內。

夜生活方面，陳宗彥說，至3月24日，國內共有101家酒店、夜店停業，有10家是縣市政府律定停業，其餘則是自行宣布停業，但在這次的人數限制中，並未包含鐵路、航空器等交通工具，因此相關運輸還是依現有機制管理，民眾搭機、搭車還是需做好自我防護。

不含搭機搭車 需自我防護

至於室內100人、室外500人以內的活動該何去何從？陳宗彥強調，必須遵照先前提出的6項集會指引做評估，包含是否能確實掌握參加者資訊、名單、空間是否足夠、通風是否良好、參加者是否能保持良好距離、固定位置、活動時間以及落實手部衛生等防疫措施。

為預防密閉式公共場所成為防疫風險場域，台中市繼日前5家夜店暫停營業，又有10家舞廳、KTV、卡拉OK、電子遊戲場業者響應停業2周，總計共15家相關行業配合防疫暫停營業；其中，金錢豹酒店將月休1天增為2天，有53年歷史的白雪大舞廳也自26日起自主歇業7天。

台中市副市長陳子敬前晚率市府相關單位到大型娛樂場所聯合稽查，利用M-Police行動電腦，查詢現場消費者身分，再由衛生局、民政局查詢有無居家檢疫或隔離者及相關接觸者名單，現場並未查獲違規情形。

(中國時報)