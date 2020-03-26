中央流行疫情指揮中心昨天表示，國內新增19例新冠肺炎確診個案，全是境外移入個案，包含4名從英國留學返台的同校學生，以及一名國籍空服員與埃及團成員，國內累計已達235例；特別的是，返台英國留學生中又有一人出現味覺變差的症狀，指揮中心特別呼籲有相關症狀者應多加注意。

指揮中心發言人莊人祥表示，加上這次確診的國籍空服員（案232），國內共累積4名航空從業人員確診，除2名貨機機師外，另有1名國航空服員及另1名非國航的外籍空服員，針對該名國航空服員目前已匡列8名密切接觸者，包含同住、非同住家人以及同事，至於乘客則未被列在其中。

由於案232是在19日全面實施境管前返台，因此僅需自主健康管理，外界擔憂將成防疫破口，但中國醫藥大學附設醫院小兒感染科主任黃高彬認為，空服員或機師因長時間在密閉空間工作，在無法確認班機內是否有陽性個案的狀況下，本來就有很高感染風險，現在航班大砍，這類航空從業人員已不多，按比例原則來看是可被接受的。

至於案222至225則是留學英國的同校學生，研判為互相認識而傳染，其中案225更出現味覺變差的症狀。台大醫院小兒感染部主任黃立民認為，味覺變差已成為判斷新冠肺炎的指標之一，指揮中心也呼籲，有類似症狀的民眾，可提供給醫師作為參考，列為篩檢的評估。

昨新增的案226則是埃及旅遊團成員，疫情監測組組長周志浩指出，埃及團共累積10人確診，全團51人已完成採檢，其中42人陰性、9人陽性，另有1名確診則是接觸者。

指揮中心副指揮官陳宗彥指出，統計24日機場入境的人數已降至3000人以內，昨晚人數又較24日更低，至中午前僅有1200多人入境，海歸國人的數字已大幅降低。

另外，國內首起長照中心確診個案目前共計採檢98人，其中33名醫護、4名家屬、58位住民目前都呈現陰性，其餘則還在檢驗中。

(中國時報)