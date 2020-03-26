新冠肺炎疫情在全球擴散，武漢下月8日就要解封，但台灣案例仍在上升。專家認為，台灣當初對歐美日升級太慢，目前尚無法預測社區疫情是否會再爆發，3月中前進入台灣的旅客，將成為觀察重點，目前仍處於強烈監控的階段，無法預知近期的走向。

1月下旬到2月上旬，台灣出現的案例多數都是大陸移入，隨著邊境措施加強，逐漸獲得控制；2月中以來，陸續出現嚴重的本土群聚感染，包括首例死亡的白牌車司機（案19）、重症插呼吸器的北部6旬婦（案24）、第2例死亡北部8旬翁（案27），以及院內感染第一例北部6旬婦（案34）。除了白牌車司機以外，其他的感染源都不明，且所有人都屬於重症。

3月10日以來，國內本土案例減少，但在第二波歐洲疫情的衝擊之下，台灣短短數日突破200例，連續幾天都以雙位數增加，且多數都是境外移入，以歐美居多，其中不乏數起群聚，如土耳其旅遊團、埃及旅遊團、西班牙校園群聚、以及德國移入後造成國內同班同學感染的校園群聚等。

中華民國防疫學會榮譽理事長、中國醫藥大學感染科主任王任賢表示，台灣已經吃過一次虧，就是對歐美日過於諂媚，旅遊警示升級太慢。目前台灣沒有普篩制度，若升級前返台者當中有確診案例，就可能導致社區感染擴大。現階段，政府只能向前管理，觀察這些返台的人，直到14日監測期滿，藉此得知社區疫情會不會爆發。

至於大陸的解封，台灣應如何應對？王任賢認為，政府必須採取滾動式管理，只要哪裡疫情升溫，就加強對哪裡的旅遊警示；哪裡疫情趨緩，就降低哪裡的旅遊警示。目前大陸已比其他國家安全，他認為政府應考慮將旅遊警示從3級降到2級。

(中國時報)