高雄市王姓留學生居家檢疫，居然請朋友來家中開趴，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，居家檢疫不禁止單獨有限度拜訪，開趴是很危險的狀況，讓朋友陷入危險，可以說不怕死、不識相，開趴實在太過分了，將來會研擬處分。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，將由地方政府調查釐清是否有開趴，目前尚無罰則。

王姓留學生係自美國返台，居家檢疫期間竟鑽防疫漏洞，揪同學到家開轟趴，由於王男所住大樓管委會百般勸阻無效，憤而向媒體爆料，才讓王男行徑曝光。

王男行為雖無法可罰，高雄市衛生局已建請中央流行疫情指揮中心，取消王男 1天1000元的居家檢疫補償費。

中央流行疫情指揮中心表示，目前國內進行居家隔離的人數為2122人，居家檢疫則為4.6萬人，違反居家檢疫、居家隔離規定而被開罰的共229人，其中居家隔離的累計罰緩達114萬，居家檢疫的累計罰鍰則達1752萬元。

高雄市衛生局表示，王男雖與同學共處一室開趴，由於王目前並非確診者，因此當天開趴的同學並不需居家檢疫。但日後王男如出現疑似症狀，這些人全要列為接觸者。

(中國時報)