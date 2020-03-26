「口罩實名制2.0」第二期網路預購服務，25日上午開始可上網登記，健保署表示，由於網路頻寬升級為4GB，網路平台設備也改善，開賣後網路流量穩定，並無壅塞情形，首日就有52萬人次預約，另有788家藥局自26日起加入增售行列。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中25日表示，「健保快易通」App已進行改版，現在更單純快速，點進去就進入預購登入、及繳費查詢的版面。

第二波口罩預購時間至27日晚間8點止，同樣可透過電腦或手機App預購，並於28日至30日付款，4月2日至8日憑簡訊通知交易成功序號，到預購時指定超商領取口罩。超商業者也看準取貨誘因，紛紛祭出口罩兌領優惠。

陳時中指出，「健保快易通」App從早上8點開放預購。健保署表示，截至昨天晚上9點止，透過健保快易通APP點擊預購口罩人次計有191.1萬次，而透過財政部網站插健保卡驗密碼成功預購口罩人次有17.1萬次，共計208.2萬人次。

同時，藥師公會發言人黃彥儒指出，由於疫情升溫，藥局業者看到排隊潮仍未解，經意願調查後，自26日起共有788家藥局由原本每日配送600片成人口罩與200片兒童口罩，增量至每日900片成人口罩，即可增加100人次的購買量，增幅達50％，未來也將每周調查增售意願回報食藥署，目前所有參與增售的藥局名單已可至食藥署網站上查詢。

(中國時報)