新冠肺炎疫情延燒，專家認為，當前重點在穩住醫院，許多醫院為打仗，空出病床、門診減少，收入也減少。工會也表示，現行醫護人員的津貼及獎勵要點充滿疑問，許多細節都未說明清楚，按現行標準，有些對象似乎無法取得補助。

抗SARS期間曾支援和平醫院、現任北市聯醫昆明防治中心主任顏慕庸表示，此階段，醫療是最重要的支撐點，若醫療體系穩住，社會也會跟著穩住。若能實施病人輕重症分流治療，慢慢度過這一時期，台灣就不會像伊朗、西班牙等國家那樣。

醫療體系為了打這一場仗，空出病床、減少門診，收入也跟著減少。顏慕庸認為，醫界一直在充當「阿信」，為了國家血汗地作戰，政府一定要確保資源能有效配置，包括醫界的紓困補償也要說明清楚，醫界才不會一面打仗，一面擔心自己吃不吃得飽？

台北市醫師職業工會祕書長廖郁雯表示，衛福部先前釋出醫護人員津貼及獎勵要點，醫師每日一萬元、護理人員每班一萬元、每採檢一案獎勵500元，其中300元分配於相關執行採檢人員等，但要點中並未說明「採檢人員」的定義，核發的對象也充滿疑問。

廖郁雯表示，津貼及獎勵的核發對象為專責病房、防疫門診及防疫工作表現績優者，但許多醫師都反應，疑似個案不只住在專責病房，也可能散布在各普通病房的負壓隔離病室，甚至許多個案都是先到急診，採檢後才確診。這種狀況下，獎勵應如何發放？按現行標準似乎無法補助。

廖郁雯指出，目前許多醫院都將病房清空，改為負壓隔離病房，護理師照顧的負擔、風險提高。醫療院所應提供獎勵機制，尤其大醫院更應設置加薪制度，穩定軍心，而不是用懲罰（如：扣考績）方式，逼第一線人員冒著風險前往支援。

(中國時報)