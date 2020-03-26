美國白宮與參議院就財政部先前提出的2兆美元（約台幣60兆元）經濟振興計畫達成協議。美國總統川普24日誓言要在4月12日復活節前讓企業恢復營運，重啟封鎖的經濟活動。究竟是優先拯救美國經濟重要，還是防止疫情擴散降低受害者重要，日益成為美國政界辯論的話題，也決定美國疫情控制的走向。

經濟或防疫優先 辯論話題

川普24日上午接受福斯新聞專訪表示，美國不是建立在關閉的基礎上，民眾充滿朝氣與活力，不想被鎖在屋裡。他希望美國經濟在復活節前「重新開張」。設定這個日期則是因為「復活節對我有特殊意義。你不覺得看到教堂擠滿人很棒嗎？」他還在記者會中表示，會針對狀況較不嚴重的地區，如西部農業區，逐步鬆綁社交距離等規範，「這是1份美好的時間表，當然我希望越快越好」。一般認為，川普因受到連任壓力，如果經濟大幅度下滑，對他今後的競選活動極端不利。因此他希望早日恢復正常。但這樣的說法，卻意外的受到了來自地方各州和知名人物的抵制。

微軟創辦人比爾蓋茲同日接受訪問時表示，「美國已錯過在不鎖國情況下掌控疫情的先機…我們的行動不夠迅速。」他還諷刺：「很難告訴人民：『繼續去餐廳吃飯，去買新房子，忽略街角成堆的屍體。我們希望你們保持消費，因為一些政客認為GDP成長才是最重要的。』」他因此建議美國鎖國6至10周。

美軍方評估 疫情還要12周

白宮冠病特別工作小組成員、國家過敏與傳染病研究所（NIAID）所長佛奇也主張，一切規定都應「根據數據，逐日彈性調整」。他稱會評估復活節前在部分地區放寬防疫規範的可能性，但「看看紐約市等地的狀況，沒人會認為該降低（限制）。」美軍參謀長聯席會議主席米利也說：「我認為美國疫情仍會持續8、10至12周，我們將在這期間繼續採取所有防疫措施。」

認為恢復經濟活力為優先的支持川普這一派則認為，「我們每年都因流感失去成千上萬的人，也沒有因此鎖國」，且「若企業持續關閉，民眾會失業，這將摧毀這個國家」。白宮經濟顧問庫德洛也指出，只要此時推動經濟振興計畫，就會出現反彈，下半年美國經濟將更加強健。

若企業續關閉 將摧毀國家

德州副州長派屈克也與川普站在同一陣線，他23日說，「不用害怕新冠病毒，而是該對美國經濟正在經歷的一切感到害怕」。他還說，「還沒有人問過我，我身為老人，是否願意犧牲生命換取美國未來幾代的繁榮…我願意…我想有很多爺爺奶奶和我一樣」。

(中國時報)