美國參議院25日宣布，白宮與參議院已就財政部先前提出的2兆美元（約台幣60兆元）經濟振興計畫達成協議，預計稍晚表決。消息一出，美股3大指數期貨都收斂跌勢，道瓊工業指數狂漲2112.98點，漲幅11.4％，創下87年以來最大單日漲幅。

白宮官員尤蘭德（Eric Ueland）表示，經濟振興方案經過5天談判後，「達成協議了」，不過，如何援助受衝擊產業、勞工、醫療系統的紓困措施執行細節，仍待國會開會拍板定案。參院最快將於25日表決，之後法案需獲眾院同意，最後提交美國總統川普簽署生效。

參院多數黨共和黨領袖麥康納表示，「這是依照戰時水準，向國家進行投資」、「地球上最偉大的國家將戰勝疫情，掌握我們的未來，參院將確保我們有充足的火力能做到這一點。」

據報導，上述法案是美國自2008年金融海嘯後規模最大的紓困方案，內容預計將包括成年公民每人發放1200美元、兒童500美元（一般四口之家平均可獲3000美元），以及2500億美元追加失業救濟金、3670億美元中小企業融資貸款，補助醫療院所的750億美元等。

經濟振興方案旨在緩解疫情對經濟的傷害。截至台灣時間25日晚間，美國已有超過5.5萬人確診、逾700人死亡。數以萬計商店關閉、至少數百萬勞工可能失業，全美超過1/2人口被迫足不出戶。

(中國時報)