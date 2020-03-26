美國新冠肺炎確診病例飆高，疫情急劇惡化。美國總統川普24日晚間與南韓總統文在寅通電話，川普提出希望韓方能提供用於抗疫的醫療設備。文在寅則表示，若南韓有剩餘資源，將盡可能提供協助。韓媒形容川普此舉罕見。

南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬披露，據她所知，這些醫療物資是新冠肺炎的診斷試劑。鄭銀敬解釋說，目前有5種診斷試劑獲得緊急使用許可，每天進行2萬人次的檢測。在不影響國內防疫前提下，可以支援美國。她表示，5家公司正增加試劑產量，國內用不完的試劑將出口。

南韓《中央日報》25日報導，南韓在韓戰後很長一段時間都是接受美國援助的對象國，而此次美國總統向南韓公開請求支援很罕見，而這可能和美國國內疫情惡化有關。

美國《外交政策》雜誌報導，美國國務院第三號外交官黑爾曾向俄羅斯以外的歐亞國家要求出售「關鍵醫療用品和設備」。一般認為，華盛頓向歐亞盟友要求醫療設備援助，但卻不向北京和莫斯科尋求幫助，是基於將陸俄視為戰略競爭對手。

另外，日本副首相、財相麻生太郎24日在眾議院財政金融委員會會議上，被國民民主黨議員吉良州司問道：「在本次新冠肺炎疫情中，日本能否在G20的框架下，出手支援義大利、西班牙這些財政基礎薄弱的歐洲國家？」

麻生太郎說：「2月底時，在利雅德召開的G20財長和央行行長會議上，我提過這樣的建議，但是他們一點反應都沒有。」義大利代表一副事不關己模樣，還說那是「黃種人的病，不是我們的病。」麻生說時一臉不屑還拍了桌子，顯示他的不以為然。在場的一些議員聽了都笑了。

韓國由文在寅總統和政府各部門部長、副部長級官員發動的「減薪運動」擴大到全國各地方政府。先前，文在寅總統和國務總理丁世鈞在內的政府部長、副部長級別以上公職人員宣布在未來四個月自願降薪30%。京畿道知事金慶也洙主動降薪，接著慶尚南道的市長和郡守也相繼響應，慶尚北道、忠清北道等地的政府官員也紛紛加入自願降薪的行列。

(中國時報)