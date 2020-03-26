新冠肺炎疫情肆虐，西班牙的死亡人數（3434人）已經超越大陸（3281人）成為全球死亡僅次於義大利的國家。英國則證實，71歲的王儲查爾斯感染新冠肺炎，但症狀輕微，身體狀況大致良好，夫人卡蜜拉則沒有感染。此外，瑞典環保少女桑柏格也懷疑中鏢自我隔離。

克萊倫斯宮證實，查爾斯王子是第一位確診的英國王室成員，兩周前，也就是3月10日，查爾斯才見過確診的摩納哥親王亞伯特二世。當時兩人出席國際慈善機構「水援助組織」的活動，隔桌面對面而坐。

另外，瑞典環保少女桑柏格24日在社交媒體表示，她和父親兩周前曾一起去過一些歐洲國家，當時新冠肺炎疫情正在歐洲爆發，兩人回到瑞典後進行自我隔離，期間均出現咳嗽等症狀，她父親的症狀比較嚴重，因此她懷疑自己極可能感染新冠病毒。

義大利與西班牙仍是歐洲疫情重災區，西班牙向北約緊急請求國際援助。全球死亡人數最多的義大利24日新增743名死亡病例，累計已6820人死，確診增至69176人。義大利官員表示，義國只對重症者進行檢測，實際感染人數可能為目前10倍，多達70萬人。

英國首相強森23日下令全國封鎖三周，要求民眾除了採買物資、就醫、工作或運動外，必須待在家中。新措施上路2天以來亂象不斷，地鐵車廂依舊塞爆，而且大家幾乎都沒有戴口罩。還有數十位民眾竟然在社區辦起烤肉趴，警方柔性勸導無效，最後把烤肉架推倒，民眾才悻悻然離開。

法國東部新冠肺炎患者爆量，軍方在東部城市米盧斯用帳棚搭建野戰醫院，企圖減輕當地加護病房壓力。這是法國第一次於和平時期在本土搭建這類通常用於戰時的野戰醫院。

(中國時報)