全球人口僅次於大陸的印度，25日起展開為期21天的全境封鎖，但這場13億人的防疫大隔離，第一天就亂象頻傳。賣場爆發恐慌搶購潮，依賴每天上工才有收入的幾億低端勞工，憂心在遭病毒感染生病前，他們可能已先餓死。

截至25日，印度確診病例不到600個，與大陸、義大利、西班牙、美國與伊朗等疫情慘重國家比較，相對輕微。但印度人口眾多，一旦病毒快速蔓延，後果不堪設想。

在21天封鎖令發布後，恐慌搶購潮也在印度各賣場和藥房重演。尤其莫迪強調，這次封鎖類似宵禁，極端嚴苛，更讓民眾如驚弓之鳥。在首都新德里一家雜貨店，民眾為了爭買一盒蛋、一袋豆子大打出手。在大多數商家超商，米和麵粉早就被搶光。

為了安撫民心，莫迪推文連發，希望民眾冷靜，強調「沒有必要恐慌」「團結一心才能戰勝新冠病毒」「拜託不要恐慌購物，留在家裡」「擠在商店只會散播病毒」，並再度掛保證，稱商品藥品供應無虞。但民眾不信政府信誓旦旦的糧食和藥品供應充足說法，只能先搶先贏。

對絕大多數的社會底層低端人口來說，要他們不出門，不工作，等於沒有收入，下場就是先餓死。在新德里近郊，來自北方邦的男子庫馬，正與數百名男子等著打零工。他說，知道此時不會有人賞他工作，但他還是得碰運氣，「我每天賺600盧比，有5個孩子要養，幾天內我們就會斷糧。我知道新冠肺炎的風險，但我不能眼睜睜看孩子餓著。」

(中國時報)