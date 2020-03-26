70歲日本喜劇天王志村健確診罹患新冠肺炎，他的經紀公司25日發聲明，表示志村健的病徵自3月17日（病發日）出現，起初有明顯倦怠感；19日出現發熱、呼吸困難的症狀；20日因身體不適被送往東京的醫院，被診斷為重度肺炎而住院，實施新冠肺炎篩檢後確認為陽性，現正在東京的醫院住院治療。

據日媒報導，還未感染前志村健的身體就已每況愈下，他因常年酗酒，曾傳出肝硬化，今年年初健康檢查時發現胃息肉，接受切除手術，住院1周調養身體，出院後還在2月的70大壽生日派對上宣告自己「大病重生」，沒想到才隔1個月又感染肺炎住院。

志村健成為日本首位確診知名藝人，其實志村健光3月初就接不少工作，像他5日去《NHK》電視台的澀谷攝影棚，錄晨間電視劇《聲援》，隔日又錄了綜藝節目《志村動物園》，據查他這個月起碼錄製了9集節目，與他接觸過的藝人、工作人員均已趕緊進行自我隔離。

(中國時報)