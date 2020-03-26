大陸全國兩會延期至何時，官方遲未宣布，消息人士指出，將在4月下旬舉行，兩會代表將先在4月初分批進京，提前隔離檢疫。今年人大開幕式上，還將安排為病逝者集體起立默哀儀式，並縮短議程；中共中央政治局常委會3月召開兩次會議，都討論此事，最終結果仍待常委會拍板。

今年暫不邀海外代表

大陸黨政人士透露，大陸全國兩會初步規畫在4月下旬舉行，兩會代表會在4月初分批進京，在各省市和北京分別集中嚴格隔離檢疫和健康檢查，確定14天隔離沒問題，才可正式報到出席會議。由於國際疫情嚴重，今年將暫不邀請海外代表出席，對年紀較長的特邀代表，也暫不邀請。

據悉，今年全國人大會議開幕式上，習近平將率所有代表委員，為此次在疫情中病故者起立默哀。2014年3月兩會，也有默哀儀式，當時是為雲南昆明火車站暴力恐攻事件31位遇難者默哀。

將為病逝者起立默哀

有兩位大陸全國人大代表25日表示，尚未收到相關通知，但也不希望太晚開會。大陸政協系統人士指出，本月中旬就已接到上級通知，朝著3月底舉行的方向籌備會議，最後雖沒下文，但工作已準備差不多，他研判就視疫情發展，等習拍板。

中共中央政治局常委會4日、18日召開兩次會議，在官方文件末句都提到「會議還研究了其他事項」，即包括幾項人事案及兩會延期時間。

國際航班入境先隔離

另據大陸涉外人士表示，習近平原規畫4月訪日，本來兩會打算在訪日後再舉行，如今訪日確定延期，兩會就不需拖到5月。

大陸總理李克強23日主持新冠肺炎疫情領導小組會議上，對疫情做出「全國本土疫情傳播已基本阻斷」的判斷，湖北宣布逐步解除封城，上述都顯示大陸官方認定國內疫情已基本控制，現存變數已轉向國外疫情輸入。

因此，北京機場已成全大陸防疫重中之重，近日每天都有新規。北京機場所有國際航班入境，均需先前往天津、河北、內蒙、山西等12個「第一入境點」落地，檢測通過才能進北京，再送到各區指定飯店隔離14天，即便北京有住處，也不得居家隔離。

(中國時報)