25日0點0分，湖北各地離境的防疫檢查點，開始湧現川流不息的車潮，成了解除封城的最佳見證者。從昨日凌晨開始，湖北省內武漢以外地區離鄂通道管控，就陸續取消。湖北境內各省市收費和高速公路，也明顯迎來大量的車潮，高速公路通行流量更已到達平時的1.5倍左右。

連接湖北恩施與湖南龍山的湘鄂情大橋，從疫情發生後就進入嚴防死守的封閉隔離狀態。而從1月31日迄今，恩施州公安局民警田剛已在這裡的檢查哨足足值勤了50多天。「終於可以稍微鬆一口氣了，兩地的老百姓也可以方便些。」田剛的話不假，為嚴格管控與兼顧人性化管理，他常化身成「快遞小哥」，在橋上兩邊跑，送臘肉、奶粉甚至口罩。

駐守的員警為解封感到興奮，而盼著禁令解除的凌潔，更是在通行那刻留下激動的眼淚。33歲的凌潔來自湖南龍山，是重慶高建公司駐湖北恩施來鳳縣負責人，而該地距離他老家僅3公里，但疫情發生後，這3公里成了他與家人最遙遠的距離。「盼望著，盼望著，這一天終於來了！」得知25日凌晨，湘鄂情大橋離鄂檢查點憑健康碼和身分證就可通行，凌潔激動地流下眼淚。

矗立在鄂湘省界公安縣黃山頭鎮檢查哨的2公尺高彩鋼板高牆，同樣沒有動搖兩方民眾急欲相聚的心情。按公安縣黃山頭鎮書記龔漢莉的說法，這堵高牆是湖北鄉鎮最早實行離鄂通道管控點。25日零點一到，通道徹底打通，兩邊民眾再度響起如雷歡呼，相擁而泣。

地處是陝西、湖北兩省交界的關埡子檢查哨，25日0時起冒著大雨，竹溪縣交警大隊三中隊隊長李相宏及其他警員分頭開始工作，不一會兒功夫，鋼板和水馬圍擋已被移置路邊。年輕輔警黃鑫感慨稱，「這經歷讓我終生難忘，雖然我已身心疲憊，但為阻擋疫情盡了力量，再苦再累也值得！」

(中國時報)