美國貿易代表署日前針對大陸第二批340億美元關稅排除清單內商品加徵有效期延長的公告，部分商品自今年3月25日起，將被重新加徵25%關稅。而新冠肺炎肆虐全球，有報導稱美國政府考慮延後收取進口商品關稅3個月，白宮貿易顧問納瓦羅斷然否認，稱這是假新聞。

《環球時報》報導，自2018年7月6日起，美國對總價值約340億美元的中國大陸出口商品加徵25％關稅。2019年3月25日，美國貿易代表署宣布，對上述商品中的部分商品暫時免除加徵關稅，為期一年。在一年期限到期前，美方更新了暫時免除加徵關稅的清單，其中11項商品獲得延長免徵期限1年，22個商品未獲延長，將於3月25日起被重新加徵25％關稅。

根據貿易代表署公告，獲得延長免徵期限的商品包括潛水用水過濾機械、吸乳器等，而將於3月25日被加徵關稅的商品包括潛水離心泵、鑄鐵葉輪外殼、為渦輪增壓器設計的壓縮機殼體等。

新冠肺炎衝擊全球經濟，外電傳出川普政府考慮延後徵收進口商品關稅3個月。納瓦羅表示，川普的關稅措施一直是防範大陸經濟侵略的重要工具，美國今天變得更加強盛，是因為有這些關稅措施存在。解除關稅只會讓大陸更富裕，而犧牲了美國勞工。

(中國時報)