大陸國家主席習近平繼23日與法國總統馬克洪、埃及總統塞西、英國首相強森後，24日晚與巴西總統博索納、波蘭總統杜達、哈薩克總統托卡耶夫，昨晚又與德國總理梅克爾通電話，近兩個月來，已與22位各國領袖通話，主打防疫外交決心表露無疑。

緊接著今日，習近平將在北京與廿國集團（G20）領導人舉行應對新冠肺炎特別峰會。此次峰會由沙烏地阿拉伯主辦，以視訊方式進行。大陸外交部稱，這是史上首次領導人視訊特別峰會，期待就加強團結、攜手應對、穩定經濟、凝聚共識、採取行動，傳遞出積極訊號。

新華社報導，習近平關切各國新冠肺炎疫情。強調願與各方一同加強在聯合國、20國集團等架構下協調合作，抵禦疫情衝擊。並指大陸為抗擊疫情付出了巨大犧牲，為國際社會贏得了寶貴時間，國際社會已有公論。病毒沒有國界，疫情不分種族。在應對這場全球危機過程中，構建人類命運共同體的迫切性和重要性更加凸顯。

大陸外交部發言人耿爽昨宣布，當前疫情在全球多點暴發，擴散蔓延，危及各國人民的生命安全和身體健康，嚴重衝擊世界經濟。國際社會普遍期待各方能夠攜手抗擊疫情，穩定全球經濟。G20是全球危機應對和經濟合作的重要平台，在應對2008年國際金融危機過程中發揮了重要作用。在此關鍵時刻，國際社會期待G20再次發揮引領作用。

耿爽說，此次疫情特別峰會是G20歷史上首次舉行領導人視訊峰會，是各方探討採取共同行動的重要契機。

路透社報導，美總統川普、俄總統普丁、習近平等主要經濟體領袖都將與會。由於中美兩國近日為了疫情來源等議題隔空交火，習近平在與眾多國外元首的通電話，目前也獨缺川普，習川如何互動也備受矚目。

(中國時報)