大陸爆發新冠肺炎疫初期，日本豐川市向江蘇省無錫捐贈了4500個口罩及防護服等抗疫防護物資，以支援當地疫情防控。不過面對日本疫情逐漸惡化，豐川市長坦言當初判斷太天真，向無錫喊話「若有剩請歸還」，而無錫市也慷慨歸還5萬口罩，是當初豐川市捐贈的10倍。

日本愛知縣「豐川市」與大陸江蘇省無錫市新吳區為姊妹市，先前新冠肺炎在大陸爆發時，豐川市長竹本幸夫提供了4500個口罩、1套防護衣給無錫市新吳區。未料現在疫情蔓延至日本，豐川也已經淪陷。

面對口罩庫存告急，豐川市長竹本幸夫向大陸喊話：「我們之前送去無錫的4500個口罩，如果有剩下的能不能還給我們」。他強調，現在看到豐川市也買不到口罩，覺得當初自己的判斷太天真、需反省。

無錫市新吳區得知情況後，立即籌措近5萬口罩，並在包裝箱上寫著「一衣帶水，源遠流長」、「隔海相望，櫻花滿開」、「眾志成城，戰疫必勝」，與豐川市一同抗疫。這批口罩首批已於24日寄出，希望雙方共同度過難關。據陸媒《澎湃新聞》指出，不少日本網友在社群媒體直言，竹本幸夫此舉有些令人尷尬。

(中國時報)