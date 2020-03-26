振興抵用券遲不上路挨批，經濟部昨終於鬆口，已規劃4月底先推出「酷碰（Coupon）折扣券」讓民眾使用，屆時只要使用街口等指定行動支付工具消費，即可享20％到25％折扣（等於打75折到8折）。使用通路會以受疫情影響為主的餐飲、飯店、百貨、電影院等為主，可能排除超商、超市、網購這些未受影響店家。

綁定行動支付工具消費

800元的振興抵用券是來拯救消費寒冬，刺激內需，但由於國內很多中小企業已經快活不下去，讓商業界與立委一直呼籲，趕快讓振興券上路或部分通路先上路。

經濟部長沈榮津昨鬆口說，正思考先發行酷碰折扣券，讓民眾可早一點使用，由店家跟平台提供折扣給消費者。財源會來自第二波增加的紓困預算400億中，金額跟振興抵用券差不多（20億左右）。

根據經濟部規劃，酷碰券使用會跟行動支付工具綁在一起，換言之，使用現金無法享折扣。該部近日會跟「台灣Pay」、「街口支付」、「LINE Pay」、「Pi 拍錢包」等行動支付業者協商，讓民眾到店家使用行動支付APP結帳，每一筆消費可以退還20％到25％的款項到使用者帳戶內，最後再由經濟部結清款項給支付業者。

財源有限每筆將設上限

經濟部官員說，也就是買100元東西，會有20到25元回到消費者帳戶，至於入帳時間可能是隔天，可能是次月，每家業者不太一樣。由於政府財源有限，因此會設定每筆消費上限，避免有人買貴重東西趁機撿便宜不公平。

至於使用通路，此折扣以受疫情影響商家為主，像是餐飲業、飯店業、住宿飯店、百貨公司、電影院等商家都包含在內，但會排除超市超商、以及網購電商平台等這些生意未受影響者。

百貨飯店餐飲等業適用

下月初經濟部會公布使用通路範圍、支付業者，讓民眾選擇，預計4月底可以上路使用。至於使用期限是3個月、半年還是到年底，還須詳細規劃。

(中國時報)