此時不住、更待何時！迎戰疫情，長榮國際連鎖酒店宣布加入「買一送一」戰局，5月底前全台六館連續入住兩晚或一次兩間，買一送一價只要4888元，約為定價的3.3折，甚至提供假日不加價禮遇，超級划算。

因應肺炎疫情持續延燒，長榮國際連鎖酒店堅守防線，持續針對旅客及員工實施量體溫、戴口罩、手部酒精消毒等健康管理措施，亦加大空調排氣量、優化館內空氣品質，及加強全館設備與酒店周遭環境之消毒清潔。

長榮國際連鎖酒店也配合疾管署，婉拒接待14天內入境之旅客，為賓客及員工的衛生安全嚴格把關。各酒店亦配備有臭氧機，於客人退房後立即殺菌除臭，維持客房潔淨度。

為紓緩緊繃情緒，長榮國際連鎖酒店新推「安心1+1住房專案」，5月底前入住長榮桂冠酒店（基隆、台北、台中）、長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）、長榮鳳凰酒店（礁溪），都享有買一送一，邀請民眾走出戶外、暢快呼吸，提升身心靈免疫力。

長榮這波促案頗具彈性，連續入住兩晚或一次入住兩間，即可享買一送一，雙人房4888元起，平均每房每晚最低不到2500元，除長榮鳳凰酒店（礁溪）外，其餘五家假日入住亦可享有同樣優惠，不用加價。

以台糖長榮酒店（台南）為例，目前主打專案為每晚2999元（不含早餐），已很划算。但若使用更超值的「買一送一」專案，平均每房每晚含二客早餐不到2500元，約打3.3折，假日入住不但不用加價，還贈送早餐，最多更可省下2655元，等於多賺一晚房錢。

長榮指出，「安心1+1住房專案」在享有優惠的同時，還可依需求自由選擇，連續入住兩晚或是一晚入住兩間，行程規畫更具彈性，更多優惠訊息可洽詢各酒店或至官網查詢。

(中國時報)