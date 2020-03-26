新冠肺炎重創經濟與觀光，台灣連鎖加盟促進協會幹部昨親赴立法院向院長游錫堃求援。榮譽理事長許湘鋐直言，此次疫情造成的問題，在SARS、2008年金融海嘯都曾遇過，但這次對中大型企業廠商的影響更為嚴重，希望政府盡速就中小企業信保基金及專案貸款研擬方案。

面對新冠肺炎造成的經濟衝擊，行政院接連提出紓困條例及預算因應，但在資源分配有限情況下，中華民國全國商圈總會前天已先率團拜會游錫堃，盼立院與各部會讓百行百業盡快恢復動能。昨日，成員包括統一超商、信義房屋等各加盟產業前五大品牌、轄下共計421家連鎖加盟總部的「台灣連鎖加盟協會」，也親赴立院向民意機關提出業者的困境。

該協會理事長、東東餐飲集團董事長李日東指出，受到疫情影響，國人因防疫減少出門，使得用餐人數減少，業者在扣除水電、人事費及租金等費用，已經入不敷出，造成有些商家準備休店，期盼政府除了防疫政策外，能就不同商家、類別及銀行貸款等，推出相對應的方案，協助商家度過疫情，並協助國內企業發展，根留台灣。

李日東也指出，外送行業接單量大幅提升，許多國外註冊的外送商家受益不少，建議政府應該要多關注國內本土外送行業，協助他們能受到國人的關注和提高品牌使用率。

面對業界困境，游錫堃表示，商家面對疫情就如同農家面對颱風一樣，現在正值疫情發展期間，政府提出紓困方案會先解決商家眼前遇到的問題，之後也一定會有相對應的振興方案來協助企業。

(中國時報)