新冠肺炎蔓延全球174國，連英國王儲查爾斯都無法倖免，元大寶華綜合經濟研究院昨大砍台灣今年GDP至1.5％，比上周央行1.92％的預測值更悲觀；元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源表示，疫情攀升、股價暴跌皆看不到盡頭，加上國內經濟面臨3大負面壓力，今年經濟成長率保2確定無望。

梁國源指出，即使政府增加支出，但疫情已全球大流行，短期間內確診、死亡人數遠超過2003年SARS，疫情快速來襲，國內經濟有3大負面壓力，首先，民眾不出門、無薪假人數倍增，民間消費受到衝擊，其次，不確定性升高、民間投資意願降低，接下來得面臨全球需求萎縮，供應鏈中斷，出口動能將熄火。

除了經濟受創外，梁國源指出，金融市場、大宗原物料如原油、銅等價格，皆呈雪崩式下跌，全球10年期公債殖利率也同步下探，顯示全球需求收緊、市場擔憂經濟前景、流動性風險浮現。

由於疫情擴散太快，各國政府祭出封城、隔離措施，運輸、觀光業急速萎縮，梁國源形容「全球經濟急凍前所未見」，台灣是小型開放經濟體，即使疫情尚屬可控，但仍無法置身事外，經濟一定會受到衝擊。

美國聯準會累計降息6碼，梁國源認為，降息無法緩解疫情造成的生產瓶頸，只是稍稍舒緩企業資金壓力，研判全球經濟可能呈現U型反彈，底部最快今年Q3、甚至Q4才會現蹤影。

台經院昨公布2月景氣動向調查，受疫情影響，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點皆呈現同步下滑，3大產業測驗點已連續2個月為下滑態勢，其中，服務業營業氣候測驗來到86.09點，創2016年9月以來新低；疫情也同步影響營造業推案速度及民眾看屋意願。

景氣也連帶影響企業徵才意願，1111人力銀行公布「企業Q2徵才意向」調查顯示，43％受訪企業看壞景氣，態度驟變、較第1季的比例倍增，民生服務業淪為「慘業」，已有14％企業表態受疫情影響、徵才活動喊卡。

(中國時報)