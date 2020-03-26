繼台北市東區的忠孝商圈在電商競爭、租金過高等影響，空置率飆升後，在疫情影響下，也燒到西門町！戴德梁行協理薛惠珍指出，受疫情影響，背包客熱中打卡，商圈原本一店難求、價格屢創新高的西門町，近期頻傳藥妝店、咖啡店等撤走、關門下，店面空置率攀升，為近年罕見。

戴德梁行統計，疫情肆虐，今年首季商圈店面空置率，以站前商圈及忠孝商圈上升幅度較高，均逾3個百分點，其中忠孝商圈來到11.4％、站前也有6.2％。

值得注意的是，以觀光客為主的西門商圈，也因旅客減少，近日頻傳連鎖店面減少據點，甚至撤守，也有特色店家直接關門歇業，如札幌藥妝即減少商圈內的據點，小樽咖啡等餐飲業也紛紛選擇撤守，以致空置率上揚。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，仰賴觀光客的商圈受疫情影響最為明顯，目前不少租客都主動與房東協商，緩繳或降租都有，租金降幅從10％～25％不等。

至於空置率持續上揚的忠孝商圈，薛惠珍說，受惠租金調降，使得便利商店進駐外，快時尚品牌「H&M」租下空置近一年的「Forever 21」原址，舒緩該區大型店面空置的壓力，也為忠孝商圈快時尚市場注入一股暖流。

(中國時報)