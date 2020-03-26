新冠肺炎疫情延燒，衝擊全球經濟，麥肯錫在最新報告中排除快速復原的樂觀預期，認為按照當前情勢，全球復甦將落在第4季，但若悲觀些、持續緊縮，演變成大流行，全球經濟受損程度將接近2008年金融海嘯，恐要到明年上半年才會復甦。

疫情發生之初，麥肯錫原預測三種可能，分別是快速復原、全球趨緩及與全球大流行且經濟衰退，不過在最新出爐的報告中，已經剔除快速復原，顯然對疫情發展並不樂觀。

麥肯錫指出，經濟受到大規模隔離、旅遊禁令影響，企業或消費者支出都會大幅下降，即便恢復速度比較快的亞洲地區，供應鏈直到第2季尾聲仍難以恢復，至少第3季才有起色，至於聯準會降息，麥肯錫認為效果有限。

麥肯錫指出，疫情對經濟造成衝擊之所以更嚴峻，是因全球更依賴大陸供應鏈，即使大陸逐步復工，初期零件生產速度可能還跟不上需求，從製造、陸運到海空運，都被疫情連鎖效應打亂。

受衝擊產業方面，先是旅遊觀光、航空、石油天然氣，接下來包括汽車產業恐逆風到第3季，消費產品也會溫和下降，電子半導體業則會導致5G延遲開發。

誰能最快復甦？麥肯錫說，最快的是電子半導體、消費性產品，再來是石油天然氣，受傷最重的航空及旅遊產業，會最慢才復甦。

(中國時報)