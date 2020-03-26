移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站25日前往旺旺集團宜蘭食品公司廣興廠，對越南籍移工做衛教宣導，為協助移民署防疫，旺旺集團捐贈北區事務大隊1萬5500毫升的微酸性電解次氯酸水「水神抗菌液」用於防疫，盼能公私齊力防範新冠肺炎，不讓疫情出現破口。

移民署北區事務大隊與冬山鄉衛生所等單位昨前往宜蘭食品，指導移工戴口罩撇步、正確洗手步驟等，提醒避免集體群聚，以防群聚感染，並鼓勵移工轉知失聯移工主動到案，呼籲移工們提高防疫意識。

移民署 對移工衛教宣導

宜蘭食品總廠長張建忠表示，宜蘭食品在防疫工作上不遺餘力，如提供外出、需要看醫生的移工口罩等，用意就是確保全體同仁避免受到感染，也配發給每位員工可隨身攜帶的水神，用完後隨時可補充。

張建忠指出，旺旺集團好幾年前就有水神這項產品，為配合政府防疫工作，在政府機關、機構、民意代表服務站等處，都有設置水神生成機，用以生產微酸性電解次氯酸水「水神抗菌液」免費供民眾領用。

張建忠表示，宜蘭食品的工廠門口也設置水神生成機，讓附近民眾領用水神，希望大家能善加利用，做好居家環境清潔跟消毒，應可對疫情控制有所幫助。

公私部門聯手 對抗病毒

旺旺集團昨也致贈移民署北區事務大隊1萬5500毫升的水神，用來保護北區事務大隊的基層同仁執勤。張建忠指出，水神是食品級抗菌液，一經病毒細菌作用後就還原成水，期望這些物資能在這場防疫戰役中發揮功效。

移民署北區事務大隊表示，新冠肺炎肆虐全球，對抗病毒須靠公私部門共同聯手，感謝宜蘭食品捐贈水神給北區事務大隊，希望在人人提高防疫的意識下，大家都能健康抵抗病毒的侵襲。

(中國時報)