新冠肺炎疫情持續蔓延，旺旺集團為協助防疫，捐借10台水神生成機並提供原料液給台南市政府使用，台南市長黃偉哲為此表達高度肯定與感謝，「感謝蔡董事長慨然襄助，幫助地方政府防疫，不論是水神生成機或微酸性電解次氯酸水，都相當實用。」

自從傳出新冠肺炎疫情之後，全台酒精等消毒用品一度嚴重缺貨，旺旺集團協助台南市政府提高防疫能量，捐借台南市政府10台「水神」生成機並提供原料液，由市府依照自身防疫需求，分別裝設於市府及府外單位，藉由生成機不間斷製作微酸性電解次氯酸水，協助各單位落實防疫。

黃偉哲表示，感謝旺旺集團捐借南市府水神生成機，提供市府防疫之用，尤其當時獲得捐借時，全台疫情尚屬零星，隨著疫情延燒，全台截至25日已有235例確診病例，南部病例相對少，相信落實防疫作為及消毒工作做得好，確實有助於紓緩南部疫情。

目前包括永華及民治市政中心、體育處、南瀛天文館及警察局、環保局等機關，都裝有水神生成機，提供市府人員取用，主要用於上班環境消毒、殺菌，以確保公務人員及洽公民眾的健康與安全。

黃偉哲說，新冠疫情持續延燒，防疫工作細節很多，也仰賴及感謝各界不吝提供資源，協助市府投入具體防疫作為，他也呼籲民眾不要過度恐慌，配合政府防疫政策，勤洗手、做好自我保護，一起對抗新冠肺炎。

(中國時報)