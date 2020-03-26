新冠肺炎疫情持續延燒，勞動部部長許銘春昨天表示，截至前天為止全台有164家事業單位、4808人通報實施減班休息（無薪假），其中還包括2家航空業、40餘人被放無薪假，創下2015年以來無薪假人數新高，事業單位數則創下10年新高；立委批勞動部「充電再出發計畫」使用率太低，成效不佳。

立法院社會福利及衛生環境委員會昨天邀請勞動部、交通部、經濟部等部會針對「面對疫情發展，政府補助平台業者及交通運輸業者時，應確保接觸民眾頻繁的外送員及交通運輸從業員工健康安全」專案報告。

據統計，107年只有4名勞工、1家事業單位申請充電再出發訓練計畫，108年有713名勞工、11家事業單位申請，但108年無薪假勞工數就有3074人。

因應新冠肺炎疫情，勞動部今年2月修正充電再出發訓練計畫，補助訓練津貼時數上限提高至120小時，每小時比照基本工資發給158元，參訓勞工最高可領到1萬8960元的訓練津貼，希望增加勞工參訓意願。

至今已有4800餘名勞工放無薪假，立委蘇巧慧質疑，勞動部提供充電再出發計畫，補助減班休息勞工最高可獲參訓津貼約1萬9000元，但至今申請人數僅有793人，成效不佳；立委蔣萬安說，成效不佳原因正是因為充電再出發訓練津貼上限為前一年的平均月投保薪資，導致許多薪資接近基本工資的勞工，不願去參訓；立委賴香伶則提及，「充電再出發」訓練計畫多年來成效始終不佳，目標至少應有5成無薪假勞工參與才算達標。

許銘春說，目前要求各地方政府每天通報各地減班休息實施狀況，一掌握就會請各分署聯絡事業單位；勞動部目前擬定補助薪資差額最高1萬1000元的「安心就業計畫」預計周五公告，而協助部分工時等非典型勞工的措施則預計3月底前公布。

(中國時報)