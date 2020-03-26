經濟部日前詢問勞動部振興重建時，是否可放寬一例一休、加班工時等限制，勞動部函覆，只要為「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」所訂產業，即日起至明年6月30日，復原重建時可放寬工時、一例一休等限制，但立委認為放太寬，「要讓勞工做到死」，提出臨時提案要求勞動部應限縮範圍、正面表列，並審核事業單位之申請，申請時間以3個月為限，保障勞工權益。

勞動部部長許銘春表示，勞基法明定在天災、事變或突發狀況時可以放寬限制，但不是無限制的加班，不會因為這樣子侵害勞權。

前天傳出勞動部擬針對產業振興重建時，可以放寬一例一休、加班上限等規定，立委王婉諭昨日質詢指出，勞動部過於寬鬆的認定，恐怕會有損勞工權益，「防疫、紓困不該成為開脫勞基法的霸王條款」。

立委邱顯智也說，勞動部同意此次放寬，根本是讓勞權門戶洞開，況且還可以在1年6個月的期間內適用，「開放工時根本要讓勞工做到死」。

國民黨立委鄭麗文認為，台灣已爆發無薪假，很多企業面臨倒閉危機，勞工將失業，勞動部還鬆綁七休一，很明顯與現實脫節，令人憂心，批政府嚴重低估疫情對經濟的衝擊。國民黨立委洪孟楷說，這是非常時期非常作法，但當疫情穩定後，勞動部要負責任把鬆綁的部分再緊縮回去，絕對不能把特例當慣例。

(中國時報)