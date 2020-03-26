教育部長潘文忠昨宣布，因應疫情，今年統測、國中會考及大學指考，都會為居家檢疫或隔離的考生辦理補考，並以外加名額方式錄取；同時，新一波防疫物資將送到各級學校去，1000人以上的高中以下學校，也會補助經費讓他們採購熱像儀。

另3月25日起，學生就學貸款利率將由1.15％調降為0.9％，94萬名萬學生受惠。教育部舉例，假設學生就讀大學4年（8學期），貸款總金額50萬元，以原先利率1.15％計算，學生每月還款金額為5455元，利率降為0.9％後，學生每月還款金額為5401元，一年可減少648元之利息。

教育部昨舉行部務會報，潘文忠表示，5月2日及3日四技二專及二技統測、5月16日及17日國中教育會考、7月3日至5日大學指考，許多考生可能會因為居家隔離或檢疫無法應考，試務單位均會辦理補考，以保障他們的升學權益。

潘文忠說，統測、會考及指考均會準備相同難易度的A、B兩份考卷，一般生考A卷、補考生考B卷，不過補考生因比較晚考，為維持公平性，將以外加名額方式錄取。統測及會考的相關執行細節會在4月中旬公布，指考則會在6月中旬公布。

今年統測四技二專暨二技准考證昨寄發，技專校院入學測驗中心執行長林尚平表示，5月2日、3日考試時，考場會為每個考生量體溫，額溫超過37.5度或耳溫超過38度，將會安排他們到備用試場應考。這兩天考試時，鼓勵所有考生戴口罩應試，但口罩是考生自己準備或是由試務單位提供，目前還未確定。

(中國時報)