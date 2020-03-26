新北市長侯友宜25日前往新莊衛生所慰問，談及是否須實兵演練封城。（吳亮賢攝）

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜今在北市府12樓劉銘傳廳舉行雙北論壇，預期將聚焦雙北防疫相關政策。柯文哲昨透露，論壇重點是確定雙北合作、資源共享、政策一致，包括防疫SOP、防疫旅館及防疫計程車雙北可以共用等議題。

柯文哲表示，雙北論壇有全程戴口罩、保持距離等相關防疫措施，至於政策一致部分，是指方向一致，但不會完全一樣，例如新北市金山區的防疫措施，沒有理由和北市信義區一樣。

面對未來可能爆發新冠肺炎社區感染，侯友宜昨指出，新北市將把過去依《全民防衛動員準備法》2年1次的演練，運用在大規模社區感染的超前部署，包括資源盤點、道路限制、人潮管制，事先完整規畫。

侯友宜說，要做最壞準備，萬一出現大規模社區感染，要讓疫情急速降溫，「為了拯救生命，犧牲某部分活動是值得」，在那天來臨前，要預作準備。

侯友宜說，他將請副祕書長召集警政、消防、民政、衛生、經發、社會等各局處預作準備，包括大規模社區感染發生時，路段怎麼限制、資源怎麼分配，近期也會要求民政局報告，並跟北、基、宜、桃等縣市合作。

侯友宜持續超前部署，被外界解讀是為封城做準備，柯文哲昨被問及是否擬訂封城長期計畫時表示，會在雙北論壇討論，封城因牽涉到緊急命令，權限在中央，但北市仍會寫計畫，跟中央商量，原則上先做桌上演練。

柯文哲也說，本周每天有超過20個確診案例，但大部分是境外移入，代表國民防疫概念相當好，自己搭公車也發現98％民眾戴口罩，台北市民素質還是比較高，所以先做桌上演練較合理。

(中國時報)