反同婚團體下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩批評，行政院版本嚴重違反公投民意、踐踏人民公投，是台灣民主最黑暗的一天。（本報資料照片）

前中選會主委陳英鈐處理公投案公告疏失事件簿

中央選舉委員會2018年公告行政院所提公投案修正意見書，遭最高行政法院裁定撤銷，中選會為此多花931萬元在4大報重新刊登原意見書，但公投公報上卻仍刊載遭撤銷的修正意見書，司法院公懲會認為當時的中選會主委陳英鈐不顧法院裁決，一意孤行，導致國庫損失，並讓民眾混淆無所適從、影響公投投票意願，判罰20萬元。

「下一代幸福聯盟」理事長曾獻瑩提案反同公投，2018年10月24日中選會公告行政院意見書後，行政院29日又提修正意見書，陳英鈐明知重新公告修正意見書應經中選會委員會決議，卻以有先例為由，自行核可重新公告。

一意孤行 陳遭彈劾送公懲

曾獻瑩聲請停止執行，台北高等行政法院裁定中選會不得公告修正意見書，陳陳英鈐11月9日收到法院裁定後，未撤銷重行公告，直到19日最高行政法院駁回中選會抗告後，陳才重新刊登原意見書。事後陳被監察院彈劾並移送公懲會究責。

庭訊時，陳辯稱公告過程沒有違失，但公懲會認為他無視重新公告修正意見書不足法定期間，且未經中選會委員會決議，仍核可重新公告，違反公投法規定。

公懲會認為，中選會11月9日收到北高行政法院裁定時，距離24日公投仍有時間可採取適當措施，但陳置司法裁決於不顧，拒不依法院裁定執行，直到抗告遭駁回後，才撤銷重行公告，將原意見書刊登4大報。

國庫損失 損害政府公信力

公懲會指出，陳行為違反《公務員服務法》且造成國庫損失，並導致被撤銷公告的修正意見書仍登載於公投公報上，反而合法公告的意見書未登載，讓民眾無所適從且影響公投投票意願。

公懲會表示，陳嚴重損害政府公信力，為維護公務紀律，促使中選會依法獨立行使職權，有懲戒必要，考量他是特任官，依《公務員懲戒法》不得做出休職、降級、記過等處分，遂判決罰款20萬元。

《公務員懲戒法》2016年修正時，增列罰款為懲戒處分項目之一，罰款屬於公務員輕度至中度之違失行為的懲戒處分，罰款金額為1萬元至100萬元之間。

(中國時報)