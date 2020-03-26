前中選會主委陳英鈐因處理公投選務疏失，昨遭公懲會判罰20萬元，陳昨得知判決結果，在臉書上喊冤。他表示，他原以為遵守同婚釋憲結果，刊登公投後同志還是可以結婚，這樣的辯詞可以說服公懲會，但被罰20萬元後，他才知道原來法律不能改變人的偏見，甚至蒙蔽人的法律判斷。

2018年11月24日九合一大選與公投案合辦，但因公投案爆量，投開票所動線設計不良，無法消化排隊人潮，造成民眾花費1、2個小時才能完成投票，甚至有人因排隊過久，打消投票意願，各界將選務疏失的矛頭指向陳，隔天陳發表聲明致歉並請辭獲准。

對於刊登行政院修正後意見「公投過後同志還是可以結婚」，遭公懲會判罰20萬元，陳相當不服氣，認為他是按照過去的例子處理，但「反同婚的偏見讓監察院，不顧司法院釋字748號同婚合法的解釋，彈劾依法行政的中選會主委」。

陳英鈐表示，原來以為遵守釋憲結果可以說服公懲會，平反他受到的不白之冤，但被判罰20萬他才知道，原來法律不能改變人的偏見，甚至蒙蔽人的法律判斷。

他說，同志躲在法律的陰暗處數十年，為了法律正義，他義無反顧，為了打破那個見不得陽光的陰暗角落，也只有繼續抗議。

(中國時報)