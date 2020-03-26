兩年一度的台北國際工具機展（TIMTOS）將在2021年3月15日至20日於南港展覽1館及2館與台北世貿1館登場，上屆(2019年)共有1,230家廠商使用7,000個攤位，吸引7,511名國外買主參觀，本屆(2021年)將延續上屆豐碩成果再創高峰，穩坐全球第三大工具機專業展，同時也預期在這次口罩防疫工作擔任助攻角色的機械業者將展示高精度關鍵零組件、智慧化機械與生產線、及智慧製造解決方案，此外於展覽期間辦理的高峰論壇，將邀請全球工業4.0與智慧製造專家及業界領袖剖析產業趨勢與市場脈動。2021年TIMTOS預計5月下旬開放報名，攤位額滿提前截止，請參展資訊請至展覽網站www.timtos.com.tw查詢。

新冠肺炎疫情擴及全球，對全球經濟與社會產生衝擊，已成為全球流行病，全球各國亦祭出防疫措施，全力防堵，而臺灣的抗疫成效，包括第一時間進行邊境與防疫口罩管控、推出獨步全球的「口罩實名制」及以大數據創建口罩地圖APP等，頗獲全球公衛專家好評肯定，紛來台取經。

貿協表示，機械業者組成「口罩國家隊」，在業者齊心努力下達成不可能任務，原本需耗時4至6個月才能完成的口罩設備產線，縮短至1個月陸續到位，達成日產1000萬片目標，使臺灣成為全球第2大生產國，未來還可能出口，提升臺灣國際防疫貢獻度。「口罩國家隊」也讓臺灣工具機產業的實力及靈活性讓全球刮目相看，讓明年3月登場之台北國際工具機展未演先轟動。

2019年臺灣工具機產業出口值為30.64億美元，僅次於德國、日本、中國與義大利，排名全球第5。在工業4.0時代，整合臺灣資通訊優勢與智慧機械、智慧製造雙引擎帶動下，前景看好，有望將機械產業推向N兆產值。

(中國時報)