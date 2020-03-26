愛爾麗集團願做抗疫領頭羊及急先鋒！本(25)日在內政部長徐國勇跟消防署長陳文龍、新北市消防局長黃德清及總院長李鐵國醫師等貴賓到場見證下，於愛爾麗國際醫療集團臺北總部前，由公益大使謝祖武代表捐贈價值500萬元高頂救護車與災情勘查車，在疫情嚴峻的此時，更加贈一批護目鏡與防護衣等防疫物資，將愛心直送新北市，為抗疫增加利器，並與全民一同鬥陣抗疫。

常如山董事長他是誰?去年在內政部長徐國勇的支持及牽線下，常如山董事長曾捐贈鐵路警察250支拋射式電擊槍給鐵路警察局，首開國內使用非致命性武器的創舉，更為員警增添打擊犯罪的利器。此次常董事長認為全民防疫應有「前方抗疫，糧草先行」的思維，為了守衛協助武漢包機返國的國際抗疫英雄，共捐出200套的防護衣分別給第一線接觸出入境民眾的移民署檢疫人員與鐵路警察局第一線員警使用。

董事長常如山抱持「施比受更有福」的心情，在內政部長徐國勇支持下，除捐贈內政部消防署災情勘查車外，更霸氣加碼捐贈新北市消防局最頂級的高頂救護車，此2輛救護車也是愛爾麗集團歷年捐贈全國各地的第19及第20輛救護車。

本日於愛爾麗國際醫療集團臺北總部前舉行捐贈儀式，內政部部長徐國勇、消防署署長陳文龍、主任秘書馮俊益及消防局長黃德清皆到場觀禮，並為消防救護人員打氣，現場除了展示救護車上氧氣設備、燒傷處理及自動體外心臟去顫器及四面行車紀錄器等器材外，更展示了捐贈的防護裝備及多功能拋繩槍，為結合中央消防署與地方新北市消防局的共同防疫的資源，活動現場由新北市政府消防局救災英雄協助示範紮實的社區防疫工作演練，令現場來賓皆對政府的防疫非常有信心！愛爾麗集團公益大使謝祖武表示:「風雨生信心，危機就是轉機。希望能拋磚引玉，以民間的力量配合政府，風雨同舟全力抗疫！」

(中國時報)