民進黨中常會昨拍板兩個不變，蔡英文總統520總統就職當天回任黨主席的時間，不變；5月24日地方黨職改選，暫不延期，但一切以流行疫情指揮中心相關規定辦理，5月初做最後決定。

民進黨在2018年底九合一大選大敗，身兼黨主席的蔡英文請辭負責，她在今年1月11日大選獲勝，依照民進黨黨章，民進黨籍總統即為黨主席。雖然黨章也有規定，總統如無意兼任黨主席，可由黨員直選新黨主席。但蔡英文獲817萬票的傲人成績，黨內無人敢挑戰，蔡英文在520第二任任期開始，即重掌黨機器。

卓榮泰強調，蔡總統520就任之後回任黨主席，這是黨章的規定，「黨主席交接儀式可大可小，我們一向簡約。」今年520適逢周三，卓榮泰說，只要在常會裡進行，或另開交接活動亦可，不會動用到很大的群聚活動。

此外，依民進黨黨章規定，5月需完成全國黨代表選舉，民進黨昨天召開中常會，發言人戴瑋姍會後轉述，中常會通過民進黨2020年第19屆全國黨員代表選舉暫訂於5月24日舉行，應選302席，單一性別保障名額在應選名額有75名。同時縣市黨代表、黨部主委也將改選，由於牽動六都以外縣市2022縣市議員、鄉鎮市長、里長等布局，備受黨內重視。

戴瑋姍說，由於現為疫情期間，仍保留彈性，一切以流行疫情指揮中心相關規定辦理。

(中國時報)