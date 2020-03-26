國民黨中常會昨通過人事案，革命實踐研究院長由台北市議員羅智強擔任，同時簽派台北市議員游淑慧、台中市議員黃健豪擔任革實院副院長，大陸事務部主任確定由左正東代理，並同步公布發言人團名單，文傳會主委王育敏說，這批發言人群包含六、七、八年級生，非常年輕，將為國民黨帶來更多火力與多元化論述。

發言人團成員包含新北市議員陳偉杰、新北市議員江怡臻、國家政策研究基金會高級助理研究員盧宸緯、淡大兼任講師黃裕鈞、文傳會傳播部專員洪于茜等5人。

國民黨主席江啟臣表示，這次的發言人名單，都是國民黨新生代夥伴，希望可以更多活力、多元的發言表現，讓國民黨對外溝通，速度以及表現都能跟上社會脈動與需求。

詢及左正東以代理非正式聘僱的原由，文傳會主委王育敏說，過去大陸事務部主任都由副祕書長兼任，這次一方面尊重左老師的個人意願，另一方面也保留主席未來人事調整空間。

羅智強因自美返台，目前自我居家隔離，昨未出席中常會，他接受訪問表示，把「培訓人才」、「建構國民黨的定位及理念」、「整合性傳播」三合一來做，協助國民黨與年輕人連結、建構論述及定位。

另對於不分區立委接連引發爭議，黨主席江啟臣昨在中常會撂重話，他提醒不分區立委提名時都簽承諾書，明確提到「當選就職後，個人言行舉止絕不損及本黨形象；經查證屬實，願受黨紀處分，並依規定註銷被提名」。江也要求改革委員會建立「立委考核評鑑辦法」，作為不分區立委去留、區域立委提名考核。

知情人士指出，江的談話確是有備而來，主要向不分區立委吳斯懷示警。先前不分區立委張育美質詢惹議，後來即調整；但吳斯懷兩度書面質詢國防兩岸議題引發爭議，但有軍方、深藍人士向黨部施壓，令黨中央很頭痛。

(中國時報)