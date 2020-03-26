台灣基進立委陳柏惟前天在立法院質詢時，語出驚人地建議政府找香港人來當兵，引發熱議。新黨榮譽主席郁慕明昨在臉書發文，雖未指名，但他重炮表示，找香港人來當兵是弱智言論。

郁慕明表示，過往他當立委時，不管是藍是綠，受關注的都是學有專精、問政紮實的立委。從戰士授田證到陽光法案，從新國民黨連線到新黨，他們推動通過的法案，哪一件不是劃時代的重要立法？就算是民進黨陳水扁、謝長廷，那個年代他和扁謝一路從台北市議會，至後來成立新黨，大家都不是浪得虛名，問政除了犀利，更要有內涵，豈會淪落到說什麼大陸14億人想來利用台灣健保、找香港人來當兵等這種弱智言論，竟搬上質詢台耍寶演猴戲？

郁慕明進一步表示，況且除了弱智以外，所謂找香港人當兵，因為他們更年輕、「更恨中國」，不正說明這些人喊台獨，卻不願去打仗，還異想天開找中華人民共和國香港特區人民當你們自以為的「傭兵」？

郁慕明意有所指地說，利用那些香港人成就你們當選，等他們來投奔，你們又拒絕收留，現在需要全面備戰了，才想到再利用他們替你們賣命？又或者你們真是深藏不露的臥底，找中國香港特區人來從軍，正好應證兩岸的確是一國，中國台灣特區不久也就要成立？

郁慕明說，以前要按他的個性，罵人一定直接點名，不過現在人老了，對這些小子都客氣一些，也就姑隱其名，反正他的事蹟已一堆人宣傳了！

(中國時報)