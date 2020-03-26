新冠肺炎疫情持續延燒，北市繼續謀合防疫旅館，25日宣布新增兩家防疫旅館上線，其中藝人大S老公汪小菲所投資的「S Hotel」也加入防疫旅館，將在27日上線，提供100間客房，包含3餐每天價格為6000元，讓檢疫旅客安心度過14天。

第5家19房 1700至3000元

北市觀傳局長劉奕霆指出，新冠肺炎日益嚴重，透過與民間旅館業者合作，提供許多無法返家的檢疫者安身處，解決人球問題，防疫旅館接待流程和餐飲服務等細節都有SOP，檢疫者能安心入住。

昨日上線的第5家防疫旅館提供19間房，房價含三餐約落在1700至3000元，價格親民；「S Hotel」曾獲米其林指南推薦，日前曾傳出資遣風波，現在化身為北市防疫旅館，並規畫提供100間客房。

接機到入住 堅守防疫sop

S Hotel媒體公關于長君指出，檢疫者從機場接機到入住飯店都有SOP，行李進飯店也會消毒，檢疫期間檢疫者的衣物會要求自行放到行李箱，待檢疫期過後再自行回家清洗，而盥洗用品、毛巾和垃圾會由市府單位收回協助處理。

觀傳局指出，北市防疫旅館自2月21日上線以來，已接待161位檢疫者，4家旅館提供約200間房，目前有7成入住，上周登記入住的旅客主要來自歐洲各國，本周需求均來自美國、加拿大；本周新上線的2家防疫旅館新增後，北市防疫旅館房間總數計約為320個房間，成長幅度高達6成。

(中國時報)