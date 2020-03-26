新冠肺炎疫情衝擊，中央祭出800元振興抵用券救觀光，桃園加碼推出等同現金的500元電子消費券，將以中央沒有照顧到的行業為優先合作對象，等於入住桃園每房就享1300元，「疫情趨緩就能立刻上路，最快4月中旬開始發放！」

入住桃園旅館可獲得

市議員呂林小鳳、劉茂群、黃婉如都關心振興方案，觀旅局長楊勝評說，中央振興抵用券隨住宿發放，每房800元，夜市、商圈、餐廳與文化4大領域各200元，桃園超前部署提出加碼刺激消費方案，送出5張、每張面額100元的電子消費券，可小額使用，只要入住桃園在地旅館就能透過簡訊獲得。

楊勝評指出，使用的店家將視中央振興抵用券的對象而定，以「沒有被照顧到的行業」為優先，像是伴手禮店、觀光農場、休閒農場、景區周邊小吃店等，若中央都納入合作就全體適用，若有不足處則優先適用，經費來自於經發局的振興經費，只要疫情一趨緩就會立刻推出。

擴及伴手禮店及農場

疫情衝擊，桃園5月底前大型活動紛紛取消，面對6月即將舉辦的熱氣球嘉年華，議員林俐玲、楊家俍都感到憂心，直言疫情未歇會成破口，若要取消應該提前宣布，觀旅局長楊勝評坦言，勉強舉辦效果不好、也達不到振興效果，會視疫情滾動式檢討。

下半年活動火力全開

楊勝評強調，5月底前活動全面延辦或停辦，6月後仍會視疫情變化檢討，行銷火力全集中在下半年，包括6月熱氣球嘉年華、7月北橫探險節、8月竹圍濱海音樂派對、9月米干節、台日觀光論壇、10月豆干節，另外還有石門活魚節、國際風箏節，讓桃園特色被看到，把遊客帶進來。

(中國時報)