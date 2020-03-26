受到新冠肺炎疫情影響，全台媽祖遶境紛紛取消或延期，屏東歸來慈天宮也從善如流，取消祝壽相關活動，而事前規畫的周邊商品，廟方靈機一動、配合時事緊急改版，其中Q版媽祖娃娃戴上口罩，吸睛又討喜，成功抓住信徒目光。

底座藏遶境壓轎金

廟方副主委吳漢霖指出，祝壽相關流程其實早已規畫，其中包括限量1000組的Q版媽祖娃娃，每組都有專屬編號，售完為止，還沒推出就有不少信徒詢問，無奈碰到疫情攪局，所有活動全都停擺。

隨著疫情升溫，他靈機一動，將初版娃娃全都回收加工，第二版改以戴口罩的樣貌推出，吳漢霖說，在防疫關鍵時刻，透過防疫媽祖娃娃，除了提醒民眾要戴口罩，還特地附贈平安噴瓶，大夥可以填裝酒精等抗菌液，且底座是過去遶境用的壓轎金，每個環節都考慮周到。

將開放宅配訂購

消息在臉書專頁公告後，由於首批採現場購買，全台都有信徒慕名而來，有人從桃園、台中等地特地南下，短短幾天便賣出200多尊；志工坦言，近期電話接不完，且考量防疫期間，信徒專程搭乘大眾運輸工具前來恐有風險，廟方討論後決定從善如流，將開放宅配訂購。

歸來慈天宮主委蔣家煌表示，大廟去年完工啟用，除了信徒捐獻的香油金，廟宇也透過每隔一段時間推出的不同文創商品，包括小神衣、小宮燈等，另闢財源；不過最主要的，還是希望吸引更多的年輕人關注廟方事務，盼能夠以豐富的創意來行銷地方廟宇。

(中國時報)