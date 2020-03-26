花蓮兩名留美高中生返國未乖乖在家檢疫，不但自拍買珍奶、吃蚵仔煎，還說「買個午餐是在哭唷！」（民眾提供／許家寧花蓮傳真）

花蓮2名某國立高中生去年獲選花蓮縣「教育希望工程」公費留美計畫，近來因疫情嚴峻，25日提前返國，兩人依規定應立即返家，未料竟相偕四處趴趴走，還自拍大啖蚵仔煎、喝珍奶影片遭人檢舉，恐至少挨罰10萬元。台北市居家檢疫落跑者陳冊從北京返台後，失聯4天，24日被警方在北市南陽街網咖逮到，北市民政局和衛生局這4天為了他翻天覆地，衛生局開罰100萬元。

花蓮縣教育處證實，這兩名留美公費生去年赴美約半年，因懷念台灣小吃滋味，昨返國後沒乖乖待在家裡，中午至花蓮市區買蚵仔煎、手搖杯，還在IG自拍動態影片，有朋友留言問他，「你不用居家隔離嗎﹖」竟不以為意笑回，「買個午餐是在哭唷！」

花蓮縣衛生局表示，接獲檢舉後，將至學生家中了解，並依法開罰，依定居家檢疫者踏出門先罰10萬，視情節最重可開罰百萬。

北市居家檢疫落跑者陳冊21日從北京返台後，失聯逾72小時。副市長黃珊珊表示，「機場攔截應更實際點！」21日起凡是入境的國人都要接受居家檢疫，但陳冊留下不實的手機號碼，照理說在入境時就應打通電話確認，不料卻造成北市府後續很大困擾，希望別再發生。

新北新莊區一對剛從大陸返台的母子，疑未遵守居家檢疫規定，屢走出家門曬衣服、聊天，里長好意提醒後，其丈夫卻懷疑是鄰居通風報信，站在路中大聲咆哮，甚至嗆聲「神經大條」，驚動警方到場處理，後續民政及衛生機關到場查處後，確認有違規情事，將依法裁罰。

(中國時報)