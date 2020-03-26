桃園市2月住宿率下降超過6成，因應居家檢疫人數暴增，觀旅局推出2間防疫旅館，包3餐3星每晚2500元、4星3000元，目前381間房入住率達5成6，另有49家安心旅館提供2400間給檢疫者家屬，每晚800至1500元。

疫情延燒，桃園觀光旅遊業受重挫，議員徐其萬直指只有「慘兮兮」3個字可以形容，根據觀旅局統計，2月住宿率，觀光飯店29.41％、一般旅館28.5％、民宿16.09％，平均下降6成以上。

觀旅局長楊勝評指出，現有2間防疫旅館，防疫物資全會提供，且不混住、單獨衛浴、專人送餐到門口電話通知取餐，包3餐3星旅館8坪每晚2500元、4星飯店12坪3000元，「絕對全台最實惠！」目前已有144人入住，另有71人預定，合計215人。

議員周玉琴、郭麗華也建議防疫計程車從機場到高雄要8000到1萬2000元，經費留下來入住桃園防疫旅館，能救桃園旅宿業。但楊勝評直言，桃園是機場入境地，面對外籍人士、離島居民等無居住地者責無旁貸，但「住進來任何醫療關懷、後送工作都要擔起來」，醫療能量是否能完全負荷有待商榷，目前仍以桃園市民和外籍、離島人士優先。

(中國時報)