愛吃木瓜的人有福了！高雄市政府農業局與全家便利商店合作，推出高雄首選木瓜即食截切小包裝，即日起，在全台超過3500家全家便利商店都能買到，讓民眾在新冠肺炎疫情升溫時期，能夠更方便買到新鮮、美味的優質木瓜。

高雄市農業局表示，為了方便小家庭與外食族，與全家便利商店合作，將高雄各季特色農產上架販售，去年底推出蜜棗新品種雪麗禮盒預購，迴響熱烈，這次嚴選高雄美濃區農會的「月光山」產銷履歷木瓜截切，推出小包裝即食水果盒，讓消費者隨手可得安心掛保證的優質農產。

農業局指出，未來也將開發小包裝截切鳳梨及玉荷包等果品上架便利商店，要讓消費者即時品嘗從農場到超商，最新鮮、方便又安心的高雄農產。

李姓民眾說，防疫期間他盡量避免在外用餐，因此到超商購買鮮食已成為他的生活習慣，高雄農產即食水果盒能在超商上架，為生活帶來許多便利。

高雄市農業局長吳芳銘說，因應疫情，農業局積極開拓多元通路，內外銷分流以穩定農產價格，民眾可在全家便利商店選購高雄當季美味果品，也能上「高雄首選電商平台」輕鬆選購優質農產，即使宅在家也能吃得安心又美味。

(中國時報)