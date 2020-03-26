北市信義區景莊敬路一棟社區大樓住戶遭指疑似開設日租套房，還提供給多名居家檢疫者當作檢疫所，附近住戶憂心成為防疫漏洞。北市觀傳局表示，入住的居家檢疫者與房東有長期租賃契約，會持續調查是否有違法事證，一旦發現居家檢疫者入住日租套房，會協助其入住合法防疫旅館。

市議員秦慧珠指出，日前接獲信義區景新里民眾陳情，信義區鄰近101大樓的一處住家社區4樓疑似違法開設日租套房，里長到場訪查竟發現，該套房竟是出租做為居家檢疫處所，讓大樓住戶人心惶惶。

社區民眾表示，住戶並非歧視居家檢疫者，但因社區沒有保全及清潔人員，事前也不知道有居家檢疫者入住大樓，居家檢疫者進入社區搭乘電梯後，大門門把、電梯按鍵均未消毒，若居家檢疫者確診，擔心可能發生社區感染。

觀傳局表示，經查該疑似日租套房與居家檢疫者有長期租賃契約，會持續追查是否有違法事證，後續也請民政局轉知北市各區里幹事，注意居家檢疫旅客情況，並由警察協助處理涉外案件，如發現居家檢疫旅客入住疑似非法日租，立即通報觀傳局，將旅客移置防疫旅館入住。

秦慧珠說，防疫旅館有相關防疫措施，不論是日租套房或社區大樓一般套房，沒有相關防疫配套，都可能成為防疫漏洞，市府應加強社區公共設施包括大門、電梯按鍵等消毒，並加強取締非法日租套房。

(中國時報)