環保署25日召開「桃園機場第三跑道」環評大會，桃機公司代理董事長林國顯坐鎮現場，包含環團及在地民眾出席約20人，環委們歷經2小時討論及開發單位承諾強化社會影響評估下通過環評，未來將有1.6萬人必須遷移。

桃園市長鄭文燦表示，桃園航空城計畫對於提升台灣的國家競爭力有很大的幫助，桃機第三跑道是其中的重要基礎建設，可以大幅提升桃機營運量能，讓台灣作為亞洲的交通樞紐地位更加鞏固，市府會要求開發單位做好環境保護，務求對環境衝擊降到最低，使民眾安心。

航空城為台灣史上最大的區段徵收案，其中第三跑道為重點工程，徵收面積達587公頃，開發範圍緊鄰台61線、台4線、台15線，徵收區內含6190家戶，影響超過1萬6367人，附近除機場用地外，大多是農田、村落，開發總面積約723公頃，其中預定徵收面積達587公頃。

桃機公司指出，目前既有雙跑道容量為每小時50架次，無法應付目標年2042年尖峰小時起降118架次的需求，另桃機去年客運量高達4800萬人次，預計目標年將達到8660萬人次，成長速度高於預期，第三跑道建設勢在必行。

而民眾支持方表示，桃機第三跑道是國家發展重要建設，長期來當地居民因時程延宕委屈求全，老舊房屋無法翻新，噪音影響每個住戶，並強調各國機場與油庫距離均小於桃機，不應該成為延宕工程理由，呼籲盡快通過環評以利早日搬遷。

反對方則表示油庫距離機場僅350公尺，飛機滑出跑道一旦撞擊油庫後果不堪設想，不該拿他國的案例來套用；另在各項社會影響評估仍不足的情況下，第1階段徵收影響1.6萬人的後續安置問題恐怕沒那麼容易解決。

環評委員表示，1998年的大園空難中，飛機墜毀地點距離跑道僅500公尺，如今油庫距離更近，危險性也更高。在環委堅持下，開發單位最後承諾辦理中油沙崙油庫辦理空難減災措施、樹木移植計畫及強化社會影響評估下，本案修正通過。

(中國時報)