澎湖防疫再升級，嚴防辦公室群聚感染風險，澎湖縣政府25日啟動分組、異地辦公；澎縣府表示，防疫超前部署高規格，分組、異地辦公提前上路，維持縣府正常運作，守護縣民安全。

縣府指出，新冠肺炎疫情不斷增溫，為防患未然，縣府擬訂分組異地辦公計畫，縣府辦公場所分為2區，第1、2棟為第一區，第3棟及單身宿舍L型建築為第二區，人員分為2組互換辦公地點，2區通道封閉，獨立通道進出，避免交叉感染影響公部門運作功能停擺。

同時為了減少病毒傳染流竄，縣府公文傳遞以限時分流，減少傳遞次數與範圍，第一區與第二區上、下午各開放2次，每次以20分鐘為限，人員不接觸、公文傳遞前後都消毒。

縣長賴峰偉親自巡察作業流程，即日起實施分組異地辦公措施，一旦縣府行政人員突發染疫，仍能維持服務能量，繼續守護澎湖淨土。

賴峰偉表示，2個辦公區各有1組行政人員為民眾提供服務，無論民眾從任何一個辦公區入口洽公，都有專人受理服務。

第一階段分組異地辦公首先由財政、社會、行政、政風、人事5處先行試辦，第二階段陸續加入建設處、民政處、教育處、主計處、旅遊處及府外機關單位。

(中國時報)