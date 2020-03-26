新北市長侯友宜25日下午前往新莊衛生所慰問，感謝第一線同仁給予居家隔離及檢疫者各項協助，現場他也模擬衛生所每日關懷工作，親自致電一名居家隔離者，關心生活起居，侯友宜表示，「躺在沙發上看連續劇，也能拯救全人類，12萬分感謝居家隔離民眾的配合。」

侯友宜昨抵達衛生所，先一一向所有同仁拱手致謝，隨後聆聽衛生所簡報，了解居家隔離者關懷狀況，侯更現場致電一名因與確診者同班機，而接受居家隔離的蔡姓空姐。

蔡姓空姐接起電話時，發現是侯友宜來電，忍不住驚呼一聲「哇！」侯除關心身體狀況、有無定時量體溫，也不忘詢問是否有需要改進的地方，2人打開話匣子，一聊就是7多分鐘。

侯友宜指出，新北市居家隔離人數共有633位，人數眾多，都是第一線醫護同仁、區公所、警政及衛生單位聯手協助，對個案瞭若指掌，並給予適時鼓勵及資源，讓居家關懷者得到滿滿支持。

侯友宜也開玩笑地說，「躺在沙發上看連續劇，也能拯救全人類」，呼籲居家隔離及檢疫者，遵守規定待在家中，避免進一步傳染的風險，他更表示，「12萬分感謝居家隔離、檢疫的民眾，你們辛苦了，大家一起走，共同度過難關。」

(中國時報)