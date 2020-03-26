新冠肺炎持續延燒，傳統市場買氣大受影響，台中市盧秀燕25日宣布，將自4月1日起，針對公有、公有民營市場與攤販集中區加碼祭出租金及使用費5折優惠；彰化市長林世賢也宣布，4、5、6月彰化市公有市場租金減半，希望幫助攤商共度難關。

台中市議會昨召開臨時會，市議員李中、鄭功進均關心市府對攤商的紓困作為。盧秀燕當場宣布「再加碼」，4、5月租金及使用費直接打「對折」，3至5月總計減免近2400萬元。除攤商租金及使用費打折，市府也提供3月後各期使用費及租金展延至9月繳納。

盧秀燕說，台中市政府防疫、救經濟作為都在持續滾動式檢討，市場攤商租金打折，是市府第1階段紓困就提出，當時國內確診只2、30例，現在已經突破200例，更有好幾萬人在居家檢疫，未來將持續滾動檢討。

面對零售市場攤商生意慘淡，生意較往常少掉近半，彰化市公所昨也宣布，4至6月彰化市公有市場租金減半，560多格攤商，市庫將短收200萬元。林世賢也前往傳統市場，舉起告示牌，一一向攤商們宣布這個消息，攤商表欣慰。

林世賢表示，彰化市公有零售市場分別有華陽、民權、南門及民生市場，各公有市場電梯、扶手、門把與按鈕等，都以酒精加強消毒，讓民眾安心在傳統市場購物。

(中國時報)