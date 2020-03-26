台南市官田區水雉生態教育園區是愛鳥人士觀察水雉生態的好去處，雖然新冠肺炎疫情蔓延，園區賞鳥人數不減，園區加強防疫措施，即日起假日賞鳥亭解說與服務台暫停服務，團體預約導覽也只限平常有合作單位，以保護遊客及解說員的安全。

水雉生態教育園區主任李文珍表示，園區是戶外賞鳥區域，但為了預防疫情，都有做防疫必要措施，園區的賞鳥牆、遊客會觸摸處，工作人員每天用消毒水擦過；廁所每天都會清洗，且隨時保持通風。

此外，園區目前所辦的環境教育活動雖然多以戶外為主，但因無法一一確認遊客身分與追蹤，假日賞鳥亭解說與服務台暫停服務。

至於團體預約解說部分，目前只接受以往合作過單位，而且必須列出名單方便追蹤，出發前須自行量體溫，確認沒有發燒與疑似有接觸史才能參與。

園區課程則盡量安排在戶外通風處，若安排在室內則保持完全通風，且隨時用酒精消毒，解說老師為免口沫飛濺，會戴口罩上課。

李文珍表示，現在正值水雉換羽期，工作人員全力投入棲地整理，人力緊繃，希望遊客出門前，養成量體溫的好習慣，若有發燒請在家休息，等身體恢復健康再來賞鳥。隨著氣候愈來愈熱，水雉們爭風吃醋、打架爭地盤的愛情劇也會愈來愈好看。

(中國時報)