彰化縣員林警方日前接獲電子監控防疫手機通報，上月到荷蘭探親、本月12日返國的陳姓夫婦違反不得外出規定，在市區趴趴走，警方循線尋獲陳姓夫婦，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，函請彰化縣衛生局依法辦理。

警方表示，接獲防疫專用手機訊息後，查核2人交通工具行蹤，並調閱相關路口監視器，並動員線上警力擴大搜尋，另由專人監看追蹤及查訪，迅速在30分鐘內尋獲該夫婦行蹤，並通知其返家居家檢疫。

警方說，陳男供稱是前往公司接洽客戶，商談合約事宜，這幾天都沒進公司，所以進去蓋章。陳妻則離家約40分鐘，指稱是到藥房拿藥，但警方發現她車籃上有1包菜，懷疑是到市場買菜，會持續調閱相關路口監視器追查。

在巷口開設手機行的李小姐聽聞表示，快要暈倒了，完全不敢相信，為什麼不好好配合，有夠自私！應該公布這些居家檢疫名單，才有辦法提高警覺。

員林警分局長洪文宏說，防疫期間全民應配合防疫措施，若違反規定，最高可處100萬元罰鍰，呼籲民眾勿以身試法。

(中國時報)