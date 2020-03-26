嘉義縣鹿草鄉又到了西瓜產季，一年一度西瓜節已成當地重要產業活動，今年因應疫情，主辦單位取消摸彩、大型表演，但展售會照常舉行，即起至4月5日在鹿草鄉公所前設西瓜專賣區，25日一早就有瓜農到場叫賣，瓜農林錫宗表示，近期早晚溫差大，今年西瓜比較小顆，但甜度高，讓人回味無窮。

有「西瓜之鄉」稱號的鹿草鄉，瓜農嫁接技術純熟，種苗產量更占全台8成，每年鹿草鄉公所及農會舉辦西瓜節，除讓民眾品嘗沙沙甜甜的西瓜，也宣揚在地農產業，以往會有西瓜大拍賣、西瓜大胃王比賽、親子DIY等與西瓜有關的趣味活動，今年配合政府防疫，僅辦理促銷活動。

林錫宗表示，前陣子天氣忽冷忽熱，今年大西瓜長得比較小，每顆平均重量約23台斤，較往年減少12台斤，總產量也減少。今年價格與去年差不多，大西瓜每台斤13元、小西瓜每台斤8元，幸好年初降雨少，西瓜甜度提高不少，近日採收完，還會到朴子市果菜市場賣，整體買氣還不錯。

鹿草鄉農會表示，鹿草西瓜節邁入第13年，雖然今年縮小規模辦理，但西瓜仍是好評銷售中，不方便出門的民眾也能透過宅配吃到西瓜；另外，28日邀請致力推動在地農特產業的「一袋一鹿～鹿草好覓仔」團隊設攤，縣長翁章梁等人也將到展售會上品嘗西瓜的美味，歡迎大家共襄盛舉。

(中國時報)